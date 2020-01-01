Poznaj tokenomikę Siren (SIREN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIREN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Siren (SIREN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIREN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Siren (SIREN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Siren (SIREN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 71.03M $ 71.03M $ 71.03M Całkowita podaż: $ 730.92M $ 730.92M $ 730.92M Podaż w obiegu: $ 730.92M $ 730.92M $ 730.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 71.03M $ 71.03M $ 71.03M Historyczne maksimum: $ 0.19207 $ 0.19207 $ 0.19207 Historyczne minimum: $ 0.02634736 $ 0.02634736 $ 0.02634736 Aktualna cena: $ 0.097173 $ 0.097173 $ 0.097173 Dowiedz się więcej o cenie Siren (SIREN) Tokenomika Siren (SIREN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Siren (SIREN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIREN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIREN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.