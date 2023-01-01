Poznaj tokenomikę Silk (SILK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SILK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Silk (SILK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SILK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Silk (SILK) / Tokenomika / Tokenomika Silk (SILK) Odkryj kluczowe informacje o Silk (SILK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Silk (SILK) Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation. Oficjalna strona internetowa: https://app.shadeprotocol.io/silk Biała księga: https://shadeprotocol.io/wp-content/uploads/2023/01/Shade-Protocol-Whitepaper.pdf Kup SILK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Silk (SILK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Silk (SILK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Całkowita podaż: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Podaż w obiegu: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Historyczne maksimum: $ 2.03 $ 2.03 $ 2.03 Historyczne minimum: $ 0.00000112 $ 0.00000112 $ 0.00000112 Aktualna cena: $ 1.44 $ 1.44 $ 1.44 Dowiedz się więcej o cenie Silk (SILK) Tokenomika Silk (SILK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Silk (SILK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SILK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SILK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSILK tokenomikę, poznaj cenę tokena SILKna żywo! Prognoza ceny SILK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SILK? Nasza strona z prognozami cen SILK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SILK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.