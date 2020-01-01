Poznaj tokenomikę sETH2 (SETH2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SETH2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sETH2 (SETH2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SETH2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o sETH2 (SETH2) StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool. Oficjalna strona internetowa: https://stakewise.io Kup SETH2 teraz! Tokenomika i analiza cenowa sETH2 (SETH2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sETH2 (SETH2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.92M $ 8.92M $ 8.92M Całkowita podaż: $ 2.23K $ 2.23K $ 2.23K Podaż w obiegu: $ 2.23K $ 2.23K $ 2.23K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.92M $ 8.92M $ 8.92M Historyczne maksimum: $ 4,906.62 $ 4,906.62 $ 4,906.62 Historyczne minimum: $ 887.7 $ 887.7 $ 887.7 Aktualna cena: $ 3,996.96 $ 3,996.96 $ 3,996.96 Dowiedz się więcej o cenie sETH2 (SETH2) Tokenomika sETH2 (SETH2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sETH2 (SETH2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SETH2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SETH2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSETH2 tokenomikę, poznaj cenę tokena SETH2na żywo! Prognoza ceny SETH2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SETH2? Nasza strona z prognozami cen SETH2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SETH2 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.