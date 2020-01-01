Poznaj tokenomikę sentient memes producer (MEMETIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEMETIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sentient memes producer (MEMETIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEMETIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / sentient memes producer (MEMETIC) / Tokenomika / Tokenomika sentient memes producer (MEMETIC) Odkryj kluczowe informacje o sentient memes producer (MEMETIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o sentient memes producer (MEMETIC) Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Oficjalna strona internetowa: https://memetic.ink/ Tokenomika i analiza cenowa sentient memes producer (MEMETIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sentient memes producer (MEMETIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.23K Całkowita podaż: $ 956.96M Podaż w obiegu: $ 939.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.82K Historyczne maksimum: $ 0.00393838 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika sentient memes producer (MEMETIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sentient memes producer (MEMETIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMETIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMETIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEMETIC tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMETICna żywo!