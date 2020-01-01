Poznaj tokenomikę Satoshi Stablecoin (SATUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SATUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Satoshi Stablecoin (SATUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SATUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Satoshi Stablecoin (SATUSD) Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin. Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.

This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin. Oficjalna strona internetowa: https://satoshiprotocol.org/ Biała księga: https://docs.satoshiprotocol.org/ Tokenomika i analiza cenowa Satoshi Stablecoin (SATUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Satoshi Stablecoin (SATUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 292.31M $ 292.31M $ 292.31M Całkowita podaż: $ 293.40M $ 293.40M $ 293.40M Podaż w obiegu: $ 293.40M $ 293.40M $ 293.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 292.31M $ 292.31M $ 292.31M Historyczne maksimum: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Historyczne minimum: $ 0.635574 $ 0.635574 $ 0.635574 Aktualna cena: $ 0.99727 $ 0.99727 $ 0.99727 Tokenomika Satoshi Stablecoin (SATUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Satoshi Stablecoin (SATUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SATUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SATUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.