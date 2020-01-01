Tokenomika BLEND (BLEND) Odkryj kluczowe informacje o BLEND (BLEND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BLEND (BLEND) Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Oficjalna strona internetowa: https://www.blend.fan/ Biała księga: https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin Block Explorer: https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d Kup BLEND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BLEND (BLEND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BLEND (BLEND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 602.28K $ 602.28K $ 602.28K Historyczne maksimum: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0002868 $ 0.0002868 $ 0.0002868 Dowiedz się więcej o cenie BLEND (BLEND)

Tokenomika BLEND (BLEND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BLEND (BLEND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLEND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLEND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLEND tokenomikę, poznaj cenę tokena BLENDna żywo!

Historia ceny BLEND (BLEND) Analiza historii ceny BLEND pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLEND już teraz!

