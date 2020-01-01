Tokenomika ROBOT (ROBOT)
Informacje o ROBOT (ROBOT)
ROBOT is here.The machines are memeing.
Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it.
Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all.
What is ROBOT?
Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords
Built for degens
Memeable. Programmable. Irreverent.
The Culture Meme like a machine.
Tokenomika i analiza cenowa ROBOT (ROBOT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ROBOT (ROBOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika ROBOT (ROBOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ROBOT (ROBOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ROBOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROBOT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszROBOT tokenomikę, poznaj cenę tokena ROBOTna żywo!
Prognoza ceny ROBOT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROBOT? Nasza strona z prognozami cen ROBOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.