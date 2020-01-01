Poznaj tokenomikę ROBOT (ROBOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROBOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ROBOT (ROBOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROBOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika ROBOT (ROBOT) Odkryj kluczowe informacje o ROBOT (ROBOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o ROBOT (ROBOT)

ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it's military training and then it's gg for y'all.

What is ROBOT?
Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords
Built for degens
Memeable. Programmable. Irreverent.
The Culture
Meme like a machine.

Oficjalna strona internetowa: https://robotmeme.fun/

Tokenomika i analiza cenowa ROBOT (ROBOT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ROBOT (ROBOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 54.32K
Całkowita podaż: $ 1000.00M
Podaż w obiegu: $ 1000.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.32K
Historyczne maksimum: $ 0.02395586
Historyczne minimum: $ 0.00002854
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika ROBOT (ROBOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ROBOT (ROBOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROBOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROBOT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Prognoza ceny ROBOT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROBOT? Nasza strona z prognozami cen ROBOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.