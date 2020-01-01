Poznaj tokenomikę RIFT AI (RIFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RIFT AI (RIFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika RIFT AI (RIFT) Odkryj kluczowe informacje o RIFT AI (RIFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o RIFT AI (RIFT)

The Rift Platform is the "Shopify App Store for AI Agents" - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them "smart" requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.

Oficjalna strona internetowa: https://rift.ai/
Biała księga: https://faq.rift.ai/

Tokenomika i analiza cenowa RIFT AI (RIFT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RIFT AI (RIFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 7.30M
Całkowita podaż: $ 1000.00M
Podaż w obiegu: $ 1000.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.30M
Historyczne maksimum: $ 0.02960724
Historyczne minimum: $ 0.00606932
Aktualna cena: $ 0.00730046

Tokenomika RIFT AI (RIFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki RIFT AI (RIFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIFT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.