Giełda MEXC / Cena krypto / Rich (RCH) / Tokenomika / Tokenomika Rich (RCH) Odkryj kluczowe informacje o Rich (RCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rich (RCH) MY RICH FARM is a virtual world participated by multiplayer. It is a farm game where players are able to use RCH at Binance Smart Chain to construct their modern farms. Oficjalna strona internetowa: https://myrichfarm.com/ Biała księga: https://myrichfarm.com/Whitepaper.pdf Kup RCH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rich (RCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rich (RCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 46.72K Całkowita podaż: $ 1.14B Podaż w obiegu: $ 417.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 127.49K Historyczne maksimum: $ 0.055451 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0001119 Dowiedz się więcej o cenie Rich (RCH) Tokenomika Rich (RCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rich (RCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRCH tokenomikę, poznaj cenę tokena RCHna żywo! Prognoza ceny RCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RCH? Nasza strona z prognozami cen RCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RCH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.