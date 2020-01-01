Poznaj tokenomikę Raini Studios Token (RST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Raini Studios Token (RST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Raini Studios Token (RST) Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. Oficjalna strona internetowa: https://www.raini.io/ Tokenomika i analiza cenowa Raini Studios Token (RST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Raini Studios Token (RST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 991.29K $ 991.29K $ 991.29K Całkowita podaż: $ 919.28M $ 919.28M $ 919.28M Podaż w obiegu: $ 565.02M $ 565.02M $ 565.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Historyczne maksimum: $ 0.13423 $ 0.13423 $ 0.13423 Historyczne minimum: $ 0.00114437 $ 0.00114437 $ 0.00114437 Aktualna cena: $ 0.00175444 $ 0.00175444 $ 0.00175444 Tokenomika Raini Studios Token (RST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Raini Studios Token (RST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRST tokenomikę, poznaj cenę tokena RSTna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.