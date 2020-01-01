Tokenomika Portal (PORTAL) Odkryj kluczowe informacje o Portal (PORTAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Portal (PORTAL) The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience. The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience. Oficjalna strona internetowa: https://www.portalgaming.com/ Biała księga: https://portalcoin.xyz/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5 Kup PORTAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Portal (PORTAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Portal (PORTAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.50M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 581.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.72M Historyczne maksimum: $ 5 Historyczne minimum: $ 0.026983483270803774 Aktualna cena: $ 0.03872

Tokenomika Portal (PORTAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Portal (PORTAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PORTAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PORTAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPORTAL tokenomikę, poznaj cenę tokena PORTALna żywo!

