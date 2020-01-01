Poznaj tokenomikę Quilson (QUIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Quilson (QUIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Quilson (QUIL) / Tokenomika / Tokenomika Quilson (QUIL) Odkryj kluczowe informacje o Quilson (QUIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Quilson (QUIL) Quilson said during a speech in his home country: "I would never claim to be the happiest animal in the world, but it's possible - long live the internet.." His words and his smile touched people's hearts. Quilson's Crypto Memecoin was not only used for financial transactions, but also for charitable causes and community projects. Quilson wanted to make the world a little bit better. Oficjalna strona internetowa: https://quil.meme/ Biała księga: https://quil.meme/#roadmap Kup QUIL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Quilson (QUIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quilson (QUIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Całkowita podaż: $ 972.50M $ 972.50M $ 972.50M Podaż w obiegu: $ 972.50M $ 972.50M $ 972.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Historyczne maksimum: $ 0.00272536 $ 0.00272536 $ 0.00272536 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Quilson (QUIL) Tokenomika Quilson (QUIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quilson (QUIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUIL tokenomikę, poznaj cenę tokena QUILna żywo! Prognoza ceny QUIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QUIL? Nasza strona z prognozami cen QUIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QUIL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.