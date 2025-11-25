Tokenomika PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Odkryj kluczowe informacje o PudgyStrategy (PUDGYSTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 05:29:21 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PudgyStrategy (PUDGYSTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
Historyczne maksimum:
$ 0.0254713
$ 0.0254713$ 0.0254713
Historyczne minimum:
$ 0.00091109
$ 0.00091109$ 0.00091109
Aktualna cena:
$ 0.00134394
$ 0.00134394$ 0.00134394

Informacje o PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Oficjalna strona internetowa:
https://www.nftstrategy.fun/strategies/0xb3d6e9e142a785ea8a4f0050fee73bcc3438c5c5

Tokenomika PudgyStrategy (PUDGYSTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PudgyStrategy (PUDGYSTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PUDGYSTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUDGYSTR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPUDGYSTR tokenomikę, poznaj cenę tokena PUDGYSTRna żywo!

Prognoza ceny PUDGYSTR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUDGYSTR? Nasza strona z prognozami cen PUDGYSTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

