Informacje o cenie PudgyStrategy (PUDGYSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00155365 $ 0.00155365 $ 0.00155365 Minimum 24h $ 0.00169817 $ 0.00169817 $ 0.00169817 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00155365$ 0.00155365 $ 0.00155365 Maksimum 24h $ 0.00169817$ 0.00169817 $ 0.00169817 Historyczne maksimum $ 0.0254713$ 0.0254713 $ 0.0254713 Najniższa cena $ 0.00127487$ 0.00127487 $ 0.00127487 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +6.84% Zmiana ceny (7D) -47.95% Zmiana ceny (7D) -47.95%

Aktualna cena PudgyStrategy (PUDGYSTR) wynosi $0.00167824. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUDGYSTR wahał się między $ 0.00155365 a $ 0.00169817, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUDGYSTR w historii to $ 0.0254713, a najniższy to $ 0.00127487.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUDGYSTR zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +6.84% w ciągu 24 godzin i o -47.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PudgyStrategy wynosi $ 1.68M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUDGYSTR w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.68M.