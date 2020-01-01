Tokenomika Polyhedra Network (ZKJ) Odkryj kluczowe informacje o Polyhedra Network (ZKJ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Polyhedra Network (ZKJ) Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Oficjalna strona internetowa: https://polyhedra.network/ Biała księga: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 Kup ZKJ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Polyhedra Network (ZKJ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polyhedra Network (ZKJ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.40M $ 49.40M $ 49.40M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 353.35M $ 353.35M $ 353.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 139.80M $ 139.80M $ 139.80M Historyczne maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Historyczne minimum: $ 0.1388419605653474 $ 0.1388419605653474 $ 0.1388419605653474 Aktualna cena: $ 0.1398 $ 0.1398 $ 0.1398 Dowiedz się więcej o cenie Polyhedra Network (ZKJ)

Tokenomika Polyhedra Network (ZKJ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Polyhedra Network (ZKJ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZKJ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZKJ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZKJ tokenomikę, poznaj cenę tokena ZKJna żywo!

