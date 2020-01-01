Poznaj tokenomikę ProjectOasis (OASIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OASIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ProjectOasis (OASIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OASIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ProjectOasis (OASIS) / Tokenomika / Tokenomika ProjectOasis (OASIS) Odkryj kluczowe informacje o ProjectOasis (OASIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ProjectOasis (OASIS) ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse. ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse. Oficjalna strona internetowa: https://projectoasis.io/ Kup OASIS teraz! Tokenomika i analiza cenowa ProjectOasis (OASIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ProjectOasis (OASIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.33K $ 37.33K $ 37.33K Całkowita podaż: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Podaż w obiegu: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 132.15K $ 132.15K $ 132.15K Historyczne maksimum: $ 8.69 $ 8.69 $ 8.69 Historyczne minimum: $ 0.00657828 $ 0.00657828 $ 0.00657828 Aktualna cena: $ 0.00943955 $ 0.00943955 $ 0.00943955 Dowiedz się więcej o cenie ProjectOasis (OASIS) Tokenomika ProjectOasis (OASIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ProjectOasis (OASIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OASIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OASIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOASIS tokenomikę, poznaj cenę tokena OASISna żywo! Prognoza ceny OASIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OASIS? Nasza strona z prognozami cen OASIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OASIS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.