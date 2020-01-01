Poznaj tokenomikę Printer AI (PRINT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRINT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Printer AI (PRINT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRINT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Printer AI (PRINT) / Tokenomika / Tokenomika Printer AI (PRINT) Odkryj kluczowe informacje o Printer AI (PRINT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Printer AI (PRINT) Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges. Oficjalna strona internetowa: https://www.printerai.io/ Biała księga: https://www.printerai.io/PrinterAI_Whitepaper.pdf Kup PRINT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Printer AI (PRINT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Printer AI (PRINT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K Całkowita podaż: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Podaż w obiegu: $ 949.49M $ 949.49M $ 949.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.62K $ 11.62K $ 11.62K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Printer AI (PRINT) Tokenomika Printer AI (PRINT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Printer AI (PRINT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRINT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRINT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRINT tokenomikę, poznaj cenę tokena PRINTna żywo! Prognoza ceny PRINT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRINT? Nasza strona z prognozami cen PRINT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRINT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.