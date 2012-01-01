Poznaj tokenomikę Predict Crypto (PREAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PREAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Predict Crypto (PREAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PREAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Predict Crypto (PREAI) Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology Oficjalna strona internetowa: https://predictingai.info/ Biała księga: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf Tokenomika i analiza cenowa Predict Crypto (PREAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Predict Crypto (PREAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.63K Całkowita podaż: $ 8.50B Podaż w obiegu: $ 8.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.63K Historyczne maksimum: $ 0.00212446 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Predict Crypto (PREAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Predict Crypto (PREAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PREAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PREAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.