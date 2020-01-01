Poznaj tokenomikę Polkamarkets (POLK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POLK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Polkamarkets (POLK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POLK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Polkamarkets (POLK) Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn. Oficjalna strona internetowa: https://www.polkamarkets.com/ Tokenomika i analiza cenowa Polkamarkets (POLK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polkamarkets (POLK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 712.64K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 712.64K Historyczne maksimum: $ 4.18 Historyczne minimum: $ 0.00561973 Aktualna cena: $ 0.00712567 Tokenomika Polkamarkets (POLK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Polkamarkets (POLK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POLK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POLK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.