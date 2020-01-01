Poznaj tokenomikę Piteas (PTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Piteas (PTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Piteas (PTS) What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What's next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Oficjalna strona internetowa: https://piteas.io/ Biała księga: https://docs.piteas.io/ Kup PTS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Piteas (PTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Piteas (PTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Historyczne maksimum: $ 0.188811 $ 0.188811 $ 0.188811 Historyczne minimum: $ 0.02655323 $ 0.02655323 $ 0.02655323 Aktualna cena: $ 0.03733029 $ 0.03733029 $ 0.03733029 Dowiedz się więcej o cenie Piteas (PTS) Tokenomika Piteas (PTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Piteas (PTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPTS tokenomikę, poznaj cenę tokena PTSna żywo! Prognoza ceny PTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PTS? Nasza strona z prognozami cen PTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PTS już teraz! 