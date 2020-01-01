Poznaj tokenomikę PIRB (PIRB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIRB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PIRB (PIRB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIRB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PIRB (PIRB) / Tokenomika / Tokenomika PIRB (PIRB) Odkryj kluczowe informacje o PIRB (PIRB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PIRB (PIRB) PIRB is a master coder who creates superior TG bots for crypto frens! PIRB is a master coder who creates superior TG bots for crypto frens! Oficjalna strona internetowa: https://pirb.tech/ Biała księga: https://pirb-erc20.gitbook.io/ Kup PIRB teraz! Tokenomika i analiza cenowa PIRB (PIRB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PIRB (PIRB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 991.33K $ 991.33K $ 991.33K Całkowita podaż: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Podaż w obiegu: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 991.33K $ 991.33K $ 991.33K Historyczne maksimum: $ 0.03621873 $ 0.03621873 $ 0.03621873 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.01428014 $ 0.01428014 $ 0.01428014 Dowiedz się więcej o cenie PIRB (PIRB) Tokenomika PIRB (PIRB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PIRB (PIRB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIRB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIRB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIRB tokenomikę, poznaj cenę tokena PIRBna żywo! Prognoza ceny PIRB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIRB? Nasza strona z prognozami cen PIRB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIRB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.