Giełda MEXC / Cena krypto / Pipo (PIPO) / Tokenomika / Tokenomika Pipo (PIPO) Odkryj kluczowe informacje o Pipo (PIPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pipo (PIPO) $PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It's not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top! Oficjalna strona internetowa: https://pipo.meme/ Kup PIPO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pipo (PIPO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pipo (PIPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Całkowita podaż: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M Podaż w obiegu: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Historyczne maksimum: $ 0.00171106 $ 0.00171106 $ 0.00171106 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pipo (PIPO) Tokenomika Pipo (PIPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pipo (PIPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIPO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIPO tokenomikę, poznaj cenę tokena PIPOna żywo! Prognoza ceny PIPO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIPO? Nasza strona z prognozami cen PIPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIPO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.