Informacje o PinEye (PINEYE) PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life. Oficjalna strona internetowa: https://pineye.io Biała księga: https://whitepaper.pineye.io/whitepaper Kup PINEYE teraz! Tokenomika i analiza cenowa PinEye (PINEYE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PinEye (PINEYE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.49K $ 67.49K $ 67.49K Całkowita podaż: $ 925.00M $ 925.00M $ 925.00M Podaż w obiegu: $ 300.51M $ 300.51M $ 300.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 207.75K $ 207.75K $ 207.75K Historyczne maksimum: $ 0.0231311 $ 0.0231311 $ 0.0231311 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00022416 $ 0.00022416 $ 0.00022416 Dowiedz się więcej o cenie PinEye (PINEYE) Tokenomika PinEye (PINEYE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PinEye (PINEYE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PINEYE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PINEYE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPINEYE tokenomikę, poznaj cenę tokena PINEYEna żywo! Prognoza ceny PINEYE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PINEYE? Nasza strona z prognozami cen PINEYE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PINEYE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.