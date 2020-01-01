Poznaj tokenomikę Phuture (PHTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PHTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Phuture (PHTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PHTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Phuture (PHTR) / Tokenomika / Tokenomika Phuture (PHTR) Odkryj kluczowe informacje o Phuture (PHTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Phuture (PHTR) Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto. Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto. Oficjalna strona internetowa: https://www.phuture.finance/ Biała księga: https://www.phuture.finance/phuture-v2-core.pdf Kup PHTR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Phuture (PHTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Phuture (PHTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 244.11K $ 244.11K $ 244.11K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 62.32M $ 62.32M $ 62.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 391.70K $ 391.70K $ 391.70K Historyczne maksimum: $ 0.994097 $ 0.994097 $ 0.994097 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00391702 $ 0.00391702 $ 0.00391702 Dowiedz się więcej o cenie Phuture (PHTR) Tokenomika Phuture (PHTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Phuture (PHTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHTR tokenomikę, poznaj cenę tokena PHTRna żywo! Prognoza ceny PHTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHTR? Nasza strona z prognozami cen PHTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PHTR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.