Giełda MEXC / Cena krypto / Pentagon Chain (PC) / Tokenomika / Tokenomika Pentagon Chain (PC) Odkryj kluczowe informacje o Pentagon Chain (PC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pentagon Chain (PC) Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies. Oficjalna strona internetowa: https://pentagon.games/ Kup PC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pentagon Chain (PC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pentagon Chain (PC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.07M Całkowita podaż: $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 199.77K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.37M Historyczne maksimum: $ 21.3 Historyczne minimum: $ 11.68 Aktualna cena: $ 20.37 Dowiedz się więcej o cenie Pentagon Chain (PC) Tokenomika Pentagon Chain (PC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pentagon Chain (PC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPC tokenomikę, poznaj cenę tokena PCna żywo! Prognoza ceny PC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PC? Nasza strona z prognozami cen PC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.