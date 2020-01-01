Poznaj tokenomikę Paintswap (BRUSH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRUSH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Paintswap (BRUSH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRUSH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Paintswap (BRUSH) BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic's native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH. Oficjalna strona internetowa: https://paintswap.io Biała księga: https://docs.paintswap.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Paintswap (BRUSH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Paintswap (BRUSH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.07M Całkowita podaż: $ 409.00M Podaż w obiegu: $ 409.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.07M Historyczne maksimum: $ 0.249255 Historyczne minimum: $ 0.0051472 Aktualna cena: $ 0.00746022 Tokenomika Paintswap (BRUSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Paintswap (BRUSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRUSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRUSH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRUSH tokenomikę, poznaj cenę tokena BRUSHna żywo! Prognoza ceny BRUSH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRUSH? Nasza strona z prognozami cen BRUSH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRUSH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.