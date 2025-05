Co to jest Paintswap (BRUSH)

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). Earn while playing in this free-to-play browser-based game that features 17+ skills to master, 60+ quests to complete, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, its own VRF & P2P Item Orderbook, and more! Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. The #1 NFT and fNFT Marketplace with its own Launchpad for creators. 50% of Marketplace and Launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

