Poznaj tokenomikę PADAWAN (PADAWAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PADAWAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PADAWAN (PADAWAN) / Tokenomika / Tokenomika PADAWAN (PADAWAN) Odkryj kluczowe informacje o PADAWAN (PADAWAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PADAWAN (PADAWAN) The real JEDI of MultiversX The real JEDI of MultiversX Oficjalna strona internetowa: https://xpadawan.com/ Kup PADAWAN teraz! Tokenomika i analiza cenowa PADAWAN (PADAWAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PADAWAN (PADAWAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.58K $ 41.58K $ 41.58K Całkowita podaż: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Podaż w obiegu: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.58K $ 41.58K $ 41.58K Historyczne maksimum: $ 0.177808 $ 0.177808 $ 0.177808 Historyczne minimum: $ 0.00413758 $ 0.00413758 $ 0.00413758 Aktualna cena: $ 0.00412755 $ 0.00412755 $ 0.00412755 Dowiedz się więcej o cenie PADAWAN (PADAWAN) Tokenomika PADAWAN (PADAWAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PADAWAN (PADAWAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PADAWAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PADAWAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPADAWAN tokenomikę, poznaj cenę tokena PADAWANna żywo! Prognoza ceny PADAWAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PADAWAN? Nasza strona z prognozami cen PADAWAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PADAWAN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.