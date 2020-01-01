Poznaj tokenomikę Opium (OPIUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPIUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Opium (OPIUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPIUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Opium (OPIUM) / Tokenomika / Tokenomika Opium (OPIUM) Odkryj kluczowe informacje o Opium (OPIUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Opium (OPIUM) Opium is a decentralized derivative protocol. It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product. Opium is a decentralized derivative protocol. It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product. Oficjalna strona internetowa: https://www.opium.network/ Kup OPIUM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Opium (OPIUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Opium (OPIUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 633.26K $ 633.26K $ 633.26K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Historyczne maksimum: $ 23.01 $ 23.01 $ 23.01 Historyczne minimum: $ 0.02197325 $ 0.02197325 $ 0.02197325 Aktualna cena: $ 0.03601327 $ 0.03601327 $ 0.03601327 Dowiedz się więcej o cenie Opium (OPIUM) Tokenomika Opium (OPIUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Opium (OPIUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OPIUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OPIUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOPIUM tokenomikę, poznaj cenę tokena OPIUMna żywo! Prognoza ceny OPIUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OPIUM? Nasza strona z prognozami cen OPIUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OPIUM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.