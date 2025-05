Cena Opium (OPIUM) z dzisiaj

Bieżąca cena Opium (OPIUM) z dzisiaj wynosi 0.02805629 USD. Ma obecnie kapitalizację rynkową $ 491.46K USD. Cena OPIUM do USD jest aktualizowana w czasie rzeczywistym.

Kluczowe wyniki rynkowe Opium:

- 24-godzinny wolumen obrotu wynosi -- USD

- Zmiana cenowa Opium w ciągu dnia wynosi -12.82%

- Podaż w obiegu 17.52M USD

