Poznaj tokenomikę OPCAT (OPCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OPCAT (OPCAT) / Tokenomika / Tokenomika OPCAT (OPCAT) Odkryj kluczowe informacje o OPCAT (OPCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OPCAT (OPCAT) We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens. Oficjalna strona internetowa: https://catprotocol.org/ Kup OPCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa OPCAT (OPCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OPCAT (OPCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Historyczne maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Historyczne minimum: $ 0.052453 $ 0.052453 $ 0.052453 Aktualna cena: $ 0.095551 $ 0.095551 $ 0.095551 Dowiedz się więcej o cenie OPCAT (OPCAT) Tokenomika OPCAT (OPCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OPCAT (OPCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OPCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OPCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOPCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena OPCATna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.