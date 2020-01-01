Poznaj tokenomikę ondaxbt (ONDA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ONDA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ondaxbt (ONDA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ONDA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ondaxbt (ONDA) / Tokenomika / Tokenomika ondaxbt (ONDA) Odkryj kluczowe informacje o ondaxbt (ONDA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ondaxbt (ONDA) Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities. Oficjalna strona internetowa: https://ondaxbt.xyz/ Kup ONDA teraz! Tokenomika i analiza cenowa ondaxbt (ONDA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ondaxbt (ONDA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.12K $ 40.12K $ 40.12K Całkowita podaż: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Podaż w obiegu: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.12K $ 40.12K $ 40.12K Historyczne maksimum: $ 0.00405314 $ 0.00405314 $ 0.00405314 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ondaxbt (ONDA) Tokenomika ondaxbt (ONDA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ondaxbt (ONDA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ONDA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONDA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszONDA tokenomikę, poznaj cenę tokena ONDAna żywo! Prognoza ceny ONDA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONDA? Nasza strona z prognozami cen ONDA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ONDA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.