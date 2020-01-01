Poznaj tokenomikę Observer (OBSR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OBSR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Observer (OBSR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OBSR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Observer (OBSR) / Tokenomika / Tokenomika Observer (OBSR) Odkryj kluczowe informacje o Observer (OBSR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Observer (OBSR) The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before. Oficjalna strona internetowa: https://obsr.org/ Kup OBSR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Observer (OBSR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Observer (OBSR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.43M Całkowita podaż: $ 14.00B Podaż w obiegu: $ 6.31B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.72M Historyczne maksimum: $ 0.06177 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00133727 Dowiedz się więcej o cenie Observer (OBSR) Tokenomika Observer (OBSR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Observer (OBSR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OBSR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OBSR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOBSR tokenomikę, poznaj cenę tokena OBSRna żywo!