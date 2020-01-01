Poznaj tokenomikę NORA (NORA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NORA (NORA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o NORA (NORA) Nora is revolutionizing mental health support by merging advanced AI with blockchain technology. It introduces customizable, decentralized AI agents designed to scale mental wellness across individuals, therapists, and businesses. With features like personalized agents, therapist cloning, and corporate integrations, Nora provides an inclusive, scalable, and privacy-focused solution for global mental health challenges. Oficjalna strona internetowa: https://speaktonora.com/ Biała księga: https://docs.speaktonora.com/ Tokenomika i analiza cenowa NORA (NORA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NORA (NORA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.25K Całkowita podaż: $ 999.68M Podaż w obiegu: $ 999.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.25K Historyczne maksimum: $ 0.01776197 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika NORA (NORA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NORA (NORA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NORA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NORA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.