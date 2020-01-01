Tokenomika Nitro (NITRO)
Informacje o Nitro (NITRO)
Nitro ($NITRO) is a decentralized meme coin built on the power of community and artificial intelligence. In an era where memes and humor drive cultural trends, Nitro blends the best of both worlds. Unlike traditional meme coins, Nitro is not just another speculative asset; it is a community-driven token where every decision is shaped by the collective will of the holders. Nitro gives power back to the people, allowing the community to directly influence its development and ensure that it remains a fun, dynamic, and sustainable project.
Tokenomika i analiza cenowa Nitro (NITRO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nitro (NITRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Nitro (NITRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Nitro (NITRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów NITRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów NITRO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszNITRO tokenomikę, poznaj cenę tokena NITROna żywo!
Prognoza ceny NITRO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NITRO? Nasza strona z prognozami cen NITRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
