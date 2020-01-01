Poznaj tokenomikę Nitro (NITRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NITRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nitro (NITRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NITRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Nitro (NITRO) Nitro ($NITRO) is a decentralized meme coin built on the power of community and artificial intelligence. In an era where memes and humor drive cultural trends, Nitro blends the best of both worlds. Unlike traditional meme coins, Nitro is not just another speculative asset; it is a community-driven token where every decision is shaped by the collective will of the holders. Nitro gives power back to the people, allowing the community to directly influence its development and ensure that it remains a fun, dynamic, and sustainable project. Oficjalna strona internetowa: https://www.nitrofrogtoken.io/ Biała księga: https://static1.squarespace.com/static/675de88e63cd9a375fdf6fa8/t/6788e67711d6695126bdb79f/1737025143600/Nitro+Whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Nitro (NITRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nitro (NITRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.54M Całkowita podaż: $ 420.00B Podaż w obiegu: $ 420.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.54M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Nitro (NITRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nitro (NITRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NITRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NITRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.