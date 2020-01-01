Poznaj tokenomikę Nectar (NECT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NECT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nectar (NECT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NECT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Nectar (NECT) / Tokenomika / Tokenomika Nectar (NECT) Odkryj kluczowe informacje o Nectar (NECT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nectar (NECT) Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://beraborrow.com/ Biała księga: https://beraborrow.gitbook.io/docs Tokenomika i analiza cenowa Nectar (NECT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nectar (NECT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.72M Całkowita podaż: $ 4.72M Podaż w obiegu: $ 4.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.72M Historyczne maksimum: $ 1.035 Historyczne minimum: $ 0.938008 Aktualna cena: $ 1.0 Tokenomika Nectar (NECT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nectar (NECT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NECT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NECT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.