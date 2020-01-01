Tokenomika Nectar (NECT)
Informacje o Nectar (NECT)
Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral.
Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.
Tokenomika i analiza cenowa Nectar (NECT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nectar (NECT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Nectar (NECT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Nectar (NECT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów NECT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów NECT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszNECT tokenomikę, poznaj cenę tokena NECTna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.