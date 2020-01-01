Poznaj tokenomikę NASDEX (NSDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NSDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NASDEX (NSDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NSDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika NASDEX (NSDX) Odkryj kluczowe informacje o NASDEX (NSDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o NASDEX (NSDX) NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price. Oficjalna strona internetowa: https://www.nasdex.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa NASDEX (NSDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NASDEX (NSDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 144.50K Całkowita podaż: $ 77.34M Podaż w obiegu: $ 18.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 588.61K Historyczne maksimum: $ 0.908581 Historyczne minimum: $ 0.00550403 Aktualna cena: $ 0.00761087 Tokenomika NASDEX (NSDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NASDEX (NSDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NSDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NSDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNSDX tokenomikę, poznaj cenę tokena NSDXna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.