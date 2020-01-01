Tokenomika Moth (MOTH)
Informacje o Moth (MOTH)
$MOTH – The Lamp is the Goal. The Fire is Inevitable. Born on the blazing-fast Sonic chain, $MOTH is a memecoin that flutters toward greatness with sturdy wings and reckless ambition. Drawn to the glow of hype, liquidity, and community energy, $MOTH doesn’t promise utility—it promises obsession. Like real moths, we chase the lamp. Sometimes we burn. Always, we fly again. Join the swarm. Embrace the chaos.
Tokenomika i analiza cenowa Moth (MOTH)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moth (MOTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Moth (MOTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Moth (MOTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MOTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOTH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.