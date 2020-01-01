Poznaj tokenomikę Moth (MOTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Moth (MOTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Moth (MOTH) / Tokenomika / Tokenomika Moth (MOTH) Odkryj kluczowe informacje o Moth (MOTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Moth (MOTH) $MOTH – The Lamp is the Goal. The Fire is Inevitable. Born on the blazing-fast Sonic chain, $MOTH is a memecoin that flutters toward greatness with sturdy wings and reckless ambition. Drawn to the glow of hype, liquidity, and community energy, $MOTH doesn’t promise utility—it promises obsession. Like real moths, we chase the lamp. Sometimes we burn. Always, we fly again. Join the swarm. Embrace the chaos. $MOTH – The Lamp is the Goal. The Fire is Inevitable. Born on the blazing-fast Sonic chain, $MOTH is a memecoin that flutters toward greatness with sturdy wings and reckless ambition. Drawn to the glow of hype, liquidity, and community energy, $MOTH doesn’t promise utility—it promises obsession. Like real moths, we chase the lamp. Sometimes we burn. Always, we fly again. Join the swarm. Embrace the chaos. Oficjalna strona internetowa: https://mothvslamp.com/ Kup MOTH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Moth (MOTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moth (MOTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.27K $ 66.27K $ 66.27K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 66.27K $ 66.27K $ 66.27K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Moth (MOTH) Tokenomika Moth (MOTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moth (MOTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOTH tokenomikę, poznaj cenę tokena MOTHna żywo! Prognoza ceny MOTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOTH? Nasza strona z prognozami cen MOTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOTH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.