Giełda MEXC / Cena krypto / MooMoo Token (MOO) / Tokenomika / Tokenomika MooMoo Token (MOO) Odkryj kluczowe informacje o MooMoo Token (MOO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MooMoo Token (MOO) MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem. MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://cowsgonemad.io/ Biała księga: https://cowsgonemad.io/docs/v1.6.6%20Cows%20Gone%20Mad%20Whitepaper%202024.pdf Kup MOO teraz! Tokenomika i analiza cenowa MooMoo Token (MOO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MooMoo Token (MOO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 554.55K $ 554.55K $ 554.55K Całkowita podaż: $ 811.99M $ 811.99M $ 811.99M Podaż w obiegu: $ 811.99M $ 811.99M $ 811.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 554.55K $ 554.55K $ 554.55K Historyczne maksimum: $ 0.00457964 $ 0.00457964 $ 0.00457964 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00068874 $ 0.00068874 $ 0.00068874 Dowiedz się więcej o cenie MooMoo Token (MOO) Tokenomika MooMoo Token (MOO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MooMoo Token (MOO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOO tokenomikę, poznaj cenę tokena MOOna żywo! Prognoza ceny MOO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOO? Nasza strona z prognozami cen MOO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.