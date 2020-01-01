Poznaj tokenomikę Mobius (MOBI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOBI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mobius (MOBI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOBI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Mobius (MOBI) Odkryj kluczowe informacje o Mobius (MOBI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mobius (MOBI) Mobius closes the gap between the internet world and blockchain world through innovative and simple protocols that introduce new standards for cross-blockchain login, payment, governance, and oracles. Oficjalna strona internetowa: https://mobius.network/ Tokenomika i analiza cenowa Mobius (MOBI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mobius (MOBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.56M Całkowita podaż: $ 887.99M Podaż w obiegu: $ 514.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.70M Historyczne maksimum: $ 0.356026 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00304214 Tokenomika Mobius (MOBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mobius (MOBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOBI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.