Giełda MEXC / Cena krypto / Mineral Vault I Security Token (MNRL) / Tokenomika / Tokenomika Mineral Vault I Security Token (MNRL) Odkryj kluczowe informacje o Mineral Vault I Security Token (MNRL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mineral Vault I Security Token (MNRL) Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Oficjalna strona internetowa: https://mineralvault.io/ Tokenomika i analiza cenowa Mineral Vault I Security Token (MNRL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mineral Vault I Security Token (MNRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.27M Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 2.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.96M Historyczne maksimum: $ 1.008 Historyczne minimum: $ 0.974445 Aktualna cena: $ 0.995858 Dowiedz się więcej o cenie Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomika Mineral Vault I Security Token (MNRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mineral Vault I Security Token (MNRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNRL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMNRL tokenomikę, poznaj cenę tokena MNRLna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.