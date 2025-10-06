Cena Mineral Vault I Security Token (MNRL)
Aktualna cena Mineral Vault I Security Token (MNRL) wynosi $0.995762. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MNRL wahał się między $ 0.991638 a $ 0.996744, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MNRL w historii to $ 1.008, a najniższy to $ 0.974445.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MNRL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.08% w ciągu 24 godzin i o -0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Mineral Vault I Security Token wynosi $ 2.27M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MNRL w obiegu wynosi 2.28M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.96M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mineral Vault I Security Token do USD wyniosła $ -0.0008424474659595.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mineral Vault I Security Token do USD wyniosła $ +0.0010118933.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mineral Vault I Security Token do USD wyniosła $ -0.0036799380.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mineral Vault I Security Token do USD wyniosła $ -0.0047347597485381.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.0008424474659595
|-0.08%
|30 Dni
|$ +0.0010118933
|+0.10%
|60 dni
|$ -0.0036799380
|-0.36%
|90 dni
|$ -0.0047347597485381
|-0.47%
Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.
