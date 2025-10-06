Informacje o cenie Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.991638 $ 0.991638 $ 0.991638 Minimum 24h $ 0.996744 $ 0.996744 $ 0.996744 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.991638$ 0.991638 $ 0.991638 Maksimum 24h $ 0.996744$ 0.996744 $ 0.996744 Historyczne maksimum $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Najniższa cena $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.08% Zmiana ceny (7D) -0.08% Zmiana ceny (7D) -0.08%

Aktualna cena Mineral Vault I Security Token (MNRL) wynosi $0.995762. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MNRL wahał się między $ 0.991638 a $ 0.996744, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MNRL w historii to $ 1.008, a najniższy to $ 0.974445.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MNRL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.08% w ciągu 24 godzin i o -0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Podaż w obiegu 2.28M 2.28M 2.28M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mineral Vault I Security Token wynosi $ 2.27M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MNRL w obiegu wynosi 2.28M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.96M.