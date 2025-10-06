Aktualna cena Mineral Vault I Security Token to 0.995762 USD. Śledź aktualizacje cen MNRL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MNRL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Mineral Vault I Security Token to 0.995762 USD. Śledź aktualizacje cen MNRL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MNRL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MNRL

Informacje o cenie MNRL

Oficjalna strona internetowa MNRL

Tokenomika MNRL

Prognoza cen MNRL

Cena Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Aktualna cena 1 MNRL do USD:

$0.995762
$0.995762$0.995762
0.00%1D
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638
Minimum 24h
$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744
Maksimum 24h

$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638

$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

--

-0.08%

-0.08%

-0.08%

Aktualna cena Mineral Vault I Security Token (MNRL) wynosi $0.995762. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MNRL wahał się między $ 0.991638 a $ 0.996744, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MNRL w historii to $ 1.008, a najniższy to $ 0.974445.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MNRL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.08% w ciągu 24 godzin i o -0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mineral Vault I Security Token (MNRL)

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mineral Vault I Security Token wynosi $ 2.27M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MNRL w obiegu wynosi 2.28M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.96M.

Historia ceny Mineral Vault I Security Token (MNRL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mineral Vault I Security Token do USD wyniosła $ -0.0008424474659595.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mineral Vault I Security Token do USD wyniosła $ +0.0010118933.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mineral Vault I Security Token do USD wyniosła $ -0.0036799380.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mineral Vault I Security Token do USD wyniosła $ -0.0047347597485381.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0008424474659595-0.08%
30 Dni$ +0.0010118933+0.10%
60 dni$ -0.0036799380-0.36%
90 dni$ -0.0047347597485381-0.47%

Co to jest Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Mineral Vault I Security Token (w USD)

Jaka będzie wartość Mineral Vault I Security Token (MNRL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mineral Vault I Security Token (MNRL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mineral Vault I Security Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mineral Vault I Security Token!

MNRL na lokalne waluty

Tokenomika Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Zrozumienie tokenomiki Mineral Vault I Security Token (MNRL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MNRLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Jaka jest dziś wartość Mineral Vault I Security Token (MNRL)?
Aktualna cena MNRL w USD wynosi 0.995762USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MNRL do USD?
Aktualna cena MNRL w USD wynosi $ 0.995762. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mineral Vault I Security Token?
Kapitalizacja rynkowa dla MNRL wynosi $ 2.27M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MNRL w obiegu?
W obiegu MNRL znajduje się 2.28M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MNRL?
MNRL osiąga ATH w wysokości 1.008 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MNRL?
MNRL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.974445 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MNRL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MNRL wynosi -- USD.
Czy w tym roku MNRL pójdzie wyżej?
MNRL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MNRL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
