Na podstawie Twojej prognozy Mineral Vault I Security Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.995762.

Na podstawie Twojej prognozy Mineral Vault I Security Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0455.

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MNRL na 2027 rok wyniesie $ 1.0978 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MNRL na 2028 rok wyniesie $ 1.1527 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MNRL w 2029 roku wyniesie $ 1.2103 przy stopie wzrostu 21.55%.

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MNRL w 2030 roku wyniesie $ 1.2708 przy stopie wzrostu 27.63%.

W 2040 cena Mineral Vault I Security Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0701.

W 2050 cena Mineral Vault I Security Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3720.