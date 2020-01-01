Poznaj tokenomikę Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MIHARU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MIHARU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) / Tokenomika / Tokenomika Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Odkryj kluczowe informacje o Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Oficjalna strona internetowa: https://miharu.wtf/ Kup $MIHARU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.03K $ 21.03K $ 21.03K Całkowita podaż: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Podaż w obiegu: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.03K $ 21.03K $ 21.03K Historyczne maksimum: $ 0.00139195 $ 0.00139195 $ 0.00139195 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomika Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $MIHARU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $MIHARU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$MIHARU tokenomikę, poznaj cenę tokena $MIHARUna żywo! Prognoza ceny $MIHARU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $MIHARU? Nasza strona z prognozami cen $MIHARU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $MIHARU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.