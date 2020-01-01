Poznaj tokenomikę Midas mTBILL (MTBILL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MTBILL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Midas mTBILL (MTBILL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MTBILL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Midas mTBILL (MTBILL) Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. Oficjalna strona internetowa: https://www.midas.app Kup MTBILL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Midas mTBILL (MTBILL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Midas mTBILL (MTBILL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M Całkowita podaż: $ 19.41M $ 19.41M $ 19.41M Podaż w obiegu: $ 19.41M $ 19.41M $ 19.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M Historyczne maksimum: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Historyczne minimum: $ 0.937036 $ 0.937036 $ 0.937036 Aktualna cena: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Dowiedz się więcej o cenie Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomika Midas mTBILL (MTBILL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Midas mTBILL (MTBILL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MTBILL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MTBILL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMTBILL tokenomikę, poznaj cenę tokena MTBILLna żywo! Prognoza ceny MTBILL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MTBILL? Nasza strona z prognozami cen MTBILL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MTBILL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.