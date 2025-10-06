Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Midas mTBILL na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MTBILL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Midas mTBILL % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Midas mTBILL na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Midas mTBILL może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.039. Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Midas mTBILL może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0909. Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTBILL na 2027 rok wyniesie $ 1.1454 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTBILL na 2028 rok wyniesie $ 1.2027 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTBILL w 2029 roku wyniesie $ 1.2629 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTBILL w 2030 roku wyniesie $ 1.3260 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Midas mTBILL może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1600. Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Midas mTBILL może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.5184. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.039 0.00%

November 5, 2025(30 Dni) $ 1.0432 0.41% Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na dziś Przewidywana cena dla MTBILL w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.039 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Midas mTBILL (MTBILL) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MTBILL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0391 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Midas mTBILL (MTBILL) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MTBILL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0399 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Midas mTBILL (MTBILL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MTBILL wynosi $1.0432 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Midas mTBILL Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Podaż w obiegu 20.05M 20.05M 20.05M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MTBILL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MTBILL ma podaż w obiegu wynoszącą 20.05M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 20.84M. Zobacz na żywo cenę MTBILL

Historyczna cena Midas mTBILL Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Midas mTBILL, cena Midas mTBILL wynosi 1.039USD. Podaż w obiegu Midas mTBILL (MTBILL) wynosi 20.05M MTBILL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $20,839,003 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 1.039 $ 1.039

7 D 0.08% $ 0.000811 $ 1.0393 $ 1.0362

30 Dni 0.33% $ 0.003385 $ 1.0393 $ 1.0362 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Midas mTBILL zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Midas mTBILL osiągnął maksimum na poziomie $1.0393 i minimum na poziomie $1.0362 . Zanotowano zmianę ceny o 0.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MTBILL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Midas mTBILL o 0.33% , co odpowiada około $0.003385 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MTBILL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Midas mTBILL (MTBILL)? Moduł predykcji ceny Midas mTBILL to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MTBILL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Midas mTBILL na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MTBILL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Midas mTBILL. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MTBILL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MTBILL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Midas mTBILL.

Dlaczego prognoaza ceny MTBILL jest ważna?

Prognozy cen MTBILL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MTBILL? Według Twoich prognoz MTBILL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MTBILL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Midas mTBILL (MTBILL), przewidywana cena MTBILL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MTBILL w 2026 roku? Cena 1 Midas mTBILL (MTBILL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MTBILL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MTBILL w 2027 roku? Midas mTBILL (MTBILL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MTBILL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MTBILL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Midas mTBILL (MTBILL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MTBILL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Midas mTBILL (MTBILL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MTBILL w 2030 roku? Cena 1 Midas mTBILL (MTBILL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MTBILL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MTBILL na 2040 rok? Midas mTBILL (MTBILL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MTBILL do 2040 roku.