Informacje o cenie Midas mTBILL (MTBILL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Minimum 24h $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Maksimum 24h $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Historyczne maksimum $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Najniższa cena $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) +0.08% Zmiana ceny (7D) +0.08%

Aktualna cena Midas mTBILL (MTBILL) wynosi $1.039. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MTBILL wahał się między $ 1.039 a $ 1.039, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MTBILL w historii to $ 1.039, a najniższy to $ 0.937036.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MTBILL zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas mTBILL (MTBILL)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Podaż w obiegu 20.05M 20.05M 20.05M Całkowita podaż 20,050,643.61313466 20,050,643.61313466 20,050,643.61313466

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas mTBILL wynosi $ 20.84M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MTBILL w obiegu wynosi 20.05M, przy całkowitej podaży 20050643.61313466. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.84M.