Tokenomika michi ($MICHI)
Informacje o michi ($MICHI)
MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology.
Key Attributes:
Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture.
Tokenomika i analiza cenowa michi ($MICHI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla michi ($MICHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika michi ($MICHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki michi ($MICHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $MICHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $MICHI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz$MICHI tokenomikę, poznaj cenę tokena $MICHIna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.