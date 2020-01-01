Poznaj tokenomikę michi ($MICHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MICHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę michi ($MICHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MICHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o michi ($MICHI) MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture. Oficjalna strona internetowa: https://michi.xyz Biała księga: https://michi.xyz Kup $MICHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa michi ($MICHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla michi ($MICHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.38M $ 9.38M $ 9.38M Całkowita podaż: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Podaż w obiegu: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.38M $ 9.38M $ 9.38M Historyczne maksimum: $ 0.587659 $ 0.587659 $ 0.587659 Historyczne minimum: $ 0.01355204 $ 0.01355204 $ 0.01355204 Aktualna cena: $ 0.01679975 $ 0.01679975 $ 0.01679975 Dowiedz się więcej o cenie michi ($MICHI) Tokenomika michi ($MICHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki michi ($MICHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $MICHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $MICHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$MICHI tokenomikę, poznaj cenę tokena $MICHIna żywo! Prognoza ceny $MICHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $MICHI? Nasza strona z prognozami cen $MICHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 