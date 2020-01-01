Poznaj tokenomikę Memecoin1 (M1) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena M1, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Memecoin1 (M1) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena M1, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Memecoin1 (M1) / Tokenomika / Tokenomika Memecoin1 (M1) Odkryj kluczowe informacje o Memecoin1 (M1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Memecoin1 (M1) Memecoin1 ($M1) is a classic memecoin launched by the Four.meme platform—but with a twist: it’s the first-ever "meme-stablecoin" of this cycle, officially claiming a peg to World Liberty Financial USD ($USD1), the stablecoin issued by the Trump family. It's the first true stablecoin born from meme culture—no algorithms, no collateral (they're overrated anyway). M1 is The Most Unstable Stablecoin! Memecoin1 ($M1) is a classic memecoin launched by the Four.meme platform—but with a twist: it’s the first-ever "meme-stablecoin" of this cycle, officially claiming a peg to World Liberty Financial USD ($USD1), the stablecoin issued by the Trump family. It's the first true stablecoin born from meme culture—no algorithms, no collateral (they're overrated anyway). M1 is The Most Unstable Stablecoin! Oficjalna strona internetowa: https://memecoin1.org Biała księga: https://docs.memecoin1.org Kup M1 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Memecoin1 (M1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Memecoin1 (M1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.82K $ 4.82K $ 4.82K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.82K $ 4.82K $ 4.82K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Memecoin1 (M1) Tokenomika Memecoin1 (M1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Memecoin1 (M1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów M1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów M1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszM1 tokenomikę, poznaj cenę tokena M1na żywo! Prognoza ceny M1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać M1? Nasza strona z prognozami cen M1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena M1 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.