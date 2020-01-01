Tokenomika MAGNET6900 ($🧲6900)
MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!
Tokenomika MAGNET6900 ($🧲6900): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki MAGNET6900 ($🧲6900) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $🧲6900, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $🧲6900.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.